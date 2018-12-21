Bitcoin Cash bir haftada yüzde 168 arttı

Son günlerde hızla değer kazanan en büyük dördüncü kripto para Bitcoin Cash bir hafta yüzde 168 kazandırdı.

Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklamaların etkisiyle görülen artış eğilimi devam ederken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimlerinden Bitcoin Cash son 24 saatte yüzde 45,52 arttı.



Blockchain (blok zinciri) ağında olan ve daha önce gerçekleşmiş işlemleri ya da blokları geçersiz kılan radikal değişiklik olarak da bilinen ve 15 Kasım'da Bitcoin Cash blok zincirinde gerçekleşen çatallanma (hard fork) sonrası piyasa genelinde görülen dalgalanmaların ardından Bitcoin Cash son 24 saatte yüzde 45,52 artarak 218 dolara yükseldi.



Bitcoin, Ripple ve Ethereum'dan sonra 3,8 milyar dolar ile en büyük dördüncü kripto para birimi olan Bitcoin Cash bir hafta içerisinde de yaklaşık yüzde 168 artış kaydetti. Böylelikle geçen hafta bin liralık alım yapan kişinin parası da bugün itibarıyla bin 680 lira artışla 2 bin 680 TL'ye yükselmiş oldu.



Toplam 70 milyar 355 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin de son 24 saatte yüzde 1'lik artışla 4 bin 147 dolara yükseldi. Bu paranın getirdiği haftalık kazanç ise yüzde 26 oldu.



Dünya genelinde 16 bin 82 borsada işlem gören toplam 2 bin 71 kripto paranın bugünkü değeri ise 134 milyar dolar civarında seyrediyor.