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  4. 03 Nisan 2019 09:25

Bitcoin’de hızlı yükseliş

Geçen yıl sert hareketlerle yatırımcıların ilgi odağı olan, ancak yaşanan yüksek kayıpların ardından gözden düşen kripto para piyasası yeniden hareketlendi.

Bitcoin’de hızlı yükseliş
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Piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin’de; 2018 başında 20 bin dolar sınırından başlayan düşüş, bu senenin şubat ayında 3 bin 400 dolara kadar sürmüştü. Nisan ayına da 4 bin doların hemen üzerinden başlayan Bitcoin, dünkü işlemlerde yüzde 20’ye yakın primle 5 bin dolara kadar tırmandı. En yüksek hacimli 10 kripto para biriminde görülen genel artış eğiliminin etkisiyle, piyasa hacmi, 20 Kasım’dan bu yana ilk defa 150 milyar dolar düzeyinin üzerine çıktı. Ethereum, Ripple, Litecoin gibi hacimli sanal paralarda, yüzde 5 ile 15 arasında değer artışları yaşandı. Sanal paralarda yaşanan uzun süreli değer kayıplarının ardından işlem hacimlerinin son dönemde daraldığını ve ilginin azaldığını belirten analistler; bu gibi durumların “dip sinyali” verdiğini ifade ediyor. Yaşanan yükselişi “dipten gelen kuvvetli tepki” olarak yorumlayan analistler, Bitcoin’de 4 bin doların destek, 5 bin doların direnç olarak takip edileceğini belirtiyor.

 

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