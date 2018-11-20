Kripto para Bitcoin çakılmaya devam ediyor !

Dün yüzde 14'lük düşüşle Ekim 2017'den bu yana ilk kez 5 bin doların altına gerileyen Bitcoin, bugün de düşüşünü sürdürdü ve 4 bin 500 doların da altını gördü. Böylece son bir haftadaki kayıp yüzde 30'u buldu...



Bitcoin, hafta başındaki sert düşüşün ardından bugün de saat 17.10 itibarıyla yüzde 7,5 düşerek 4 bin 380 dolardan el değiştiriyor.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında 19 bin 500 doları aşarak rekor düzeye yükselen Bitcoin, çok hızlı bir şekilde düşüşe geçerek 2018'in ilk günlerinde 10 bin doların altına kadar çekilmişti.

Piyasa uzmanları, 5 bin dolar seviyesinin kripto para birimi için psikolojik eşik olduğuna işaret ederken, Bitcoin'deki değer kaybının sürebileceği tahmininde bulunuyor. Markets.com'un baş analisti Neil Wilson kripto para piyasasındaki hareketleri, "İşler daha da kötüleşiyor. İnsanlar satın almak için bir neden bulamıyor ve kripto para piyasasından çıkışlar sürüyor" şeklinde yorumladı.

Bu arada, Bitcoin'in yanı sıra, Etherium ve Litecoin gibi işlem hacmi yüksek olan kripto para birimlerinde de benzer sert düşüşler yaşanıyor.

İşte Bitcoin fiyatlarının son 1 yıllık seyri...