Kripto para Bitcoin için yeni senaryo !

Analist Woo, Bitcoin fiyatının 2019 yılının ikinci çeyrek dönemine kadar bir taban oluşturmasını beklemediğini kaydetti.

Kripto para teknik analisti Willy Woo, Twitter’da açıklamalarda kripto paraların amiral gemisi konumunda olan Bitcoin’in yakın geleceğinin pek de parlak olmadığını ifade etti.

Aynı zamanda bir trader olan Woo, Bitcoinin ayı (düşüş) piyasasından çıkışı için bakılması gereken göstergelerden bir tanesinin de fiyatın 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkması olduğunu vurguladı. Willy Woo, Bitcoinde düşüş beklentisini dayandırdığı göstergeler arasında NVTS’yi (Bitcoin network değerinin işlem değerine oranı) gösterdi. NVTSnin destek seviyesini aşağı kırdığına dikkat çeken Woo, bunun klasik bir sat sinyali olduğunu ifade etti.

DHA'nın haberine göre; 2017-2018 döneminde bin dolardan 20 bin dolara tırmanan Bitcoin, türev işlemlerinin başlamasının ardından hızla düşüşe geçmişti. Ekim 2018de 6 bin 500 dolarlara kadar gerileyen Bitcoin, şu an 6 bin 360 dolar seviyelerinde işlem görüyor.