Rus büyükelçiye suikast soruşturmasında bomba gelişme
Rus büyükelçiye suikast soruşturmasında bomba gelişme
Whatsapp'ın ''yok artık'' dedirten özelliği deşifre oldu
Whatsapp'ın ''yok artık'' dedirten özelliği deşifre oldu
Hava sıcaklığı 12 derece birden azalacak !
Hava sıcaklığı 12 derece birden azalacak !
Milyonlarca emekliye faizsiz para müjdesi geliyor
Milyonlarca emekliye faizsiz para müjdesi geliyor
Duayen isim 81 yaşında hayatını kaybetti
Duayen isim 81 yaşında hayatını kaybetti
Kadın öğretmen, 17 yaşındaki kız öğrencisine...
Kadın öğretmen, 17 yaşındaki kız öğrencisine...
Ünlülerden Zeytin Dalı'na moral desteği !
Ünlülerden Zeytin Dalı'na moral desteği !
İYİ Parti'de kurultay günü ! Akşener yeniden genel başkan
İYİ Parti'de kurultay günü ! Akşener yeniden genel başkan
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sanal Para Haberleri
  4. 02 Nisan 2018 14:19

O ülkede sanal paraya vergi geliyor !

Güney Kore, haziran ayına kadar kripto para birimlerine vergi getirmeye hazırlanıyor.

O ülkede sanal paraya vergi geliyor !
A+ A-

Bu seneki G20 Zirvesi'nde gündemde yer edinen ve Finans Bakanları'nın kripto para birimlerine temmuz ayına kadar bir düzenleme getirme açıklamasının ardından, Güney Kore merkezli Financial News'da yer alan habere göre, Güney Kore Strateji ve Finans Bakanlığı, kripto para birimi yatırımcılarına değer katma vergisi ve diğer gelir vergilerinin ekleneceği bir vergilendirme sistemi açıklayacak.

Haziran ayında açıklanması beklenen vergilendirme sistemiyle ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu sistemle ilgili belirli bir zaman çizelgemiz yok fakat yılın ilk yarısında sanal para birimi vergilendirme sistemini açıklamayı düşünüyoruz” denildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca kripto para birimleri satışından elde edilen kârlara da vergi uygulanmasının değerlendirildiği belirtilirken, “Kripto para birimi işlemlerinden elde edilen gelirin vergilendirilmesi için gelir vergisi yasasının değiştirilerek vergilendirilebilir objeler kategorisine konulması gerekir” uyarısı da yapıldı.

Vergilendirme sistemi kapsamında Güney Kore Vergilendirme Bakanlığı, ABD, Japonya, Birleşik Krallık ve Almanya gibi ülkelerin kripto para birimleri vergilendirmelerini incelemek için söz konusu ülkelere yetkililer göndermeye başladı.

DHA

güney kore , kripto para
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM