Günün bomba transfer haberleri (15 Haziran 2017)
Emre Çolak Galatasaray taraftarını çıldırttı
Galatasaray'da iki bomba birden patladı
Claudio Ranieri'nin yeni takımı belli oldu
Claudio Ranieri'nin yeni takımı belli oldu
Efsane stadın yıkımına başlandı
Efsane stadın yıkımına başlandı
Büyük sürpriz ! O takımın adı değişti...
Büyük sürpriz ! O takımın adı değişti...
Süper Lig’in karavanacısı Charles !
Süper Lig’in karavanacısı Charles !
Beşiktaş'ın efsanesinden George Best anısı
Beşiktaş'ın efsanesinden George Best anısı
İsmail Köybaşı'na 3 talip birden !
İsmail Köybaşı'na 3 talip birden !
Ersun Yanal'ın tek derdi 'Türk Messi'
Ersun Yanal'ın tek derdi 'Türk Messi'
Barcelona'dan flaş transfer ! Şoke eden ücret...
Barcelona'dan flaş transfer ! Şoke eden ücret...
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Diğer Sporlar
  4. Boks
  5. 15 Haziran 2017 20:05

Avrupa Boks Şampiyonası başlıyor

Avrupa Boks Konfederasyonu (EUBC) tarafından düzenlenen ve Ukrayna’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Boks Şampiyonası yarın başlıyor.

Avrupa Boks Şampiyonası başlıyor
A+ A-

Ukrayna’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Avrupa Boks Şampiyonası, yarın start alacak. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 39 ülkeden 270 boksörün katıldığı bu önemli organizasyonda Türkiye’yi 9 sıklette temsil edileceğini belirtti. Şampiyonaya iyi bir şekilde hazırlandıklarını dile getiren Başkan Gözgeç, “Önce Kastamonu'da ardından Ukrayna'da mini bir hazırlık dönemi yaşadık. Hedefimiz, 24 Haziran'da sona erecek organizasyonda İstiklal Marşımızı okutmak” dedi.

Şampiyonaya katılacak boksörler şöyle:

“46-49 kg'da Muhammet Ünlü, 52 kg'da Batuhan Çiftçi, 56kg'da Ali İhsan Alagaş, 60 kg'da İbrahim Gökçek, 64 kg'da Yasin Yılmaz, 69 kg'da Onur Şipal, 75 kg'da Birol Aygün, 81 kg'da Cem Karlıdağ ve 91 kg'da Burak Aksın.”

avrupa boks şampiyonası , boks