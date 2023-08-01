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Bugün zamlanan akaryakıta bir zam daha geliyor
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Esenyurt'taki korkunç cinayette ilk ifade
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Hande Fırat’ın eşine 26,5 yıl hapis talebi
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Yeniden Refah'tan Erdoğan'ı kızdıracak çıkış
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Erdoğan'ın atadığı rektörler ''tanıdık'' çıktı
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Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararları iptal edildi
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Ev sahibi ile kiracı kavgasında yine kan aktı
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Dolar 27 TL'yi aştı! Euro ve altın geriledi !
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Kerem Kınık Kızılay'ın ''İyilik ve Merhamet Elçisi'' oldu
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CHP seçmeninin en çok güvendiği isimler anketi açıklandı
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Bahçeli tek tek saydı: Bu belediyeler mutlaka el değiştirmeli
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İslam Memiş, altın, borsa, Dolar ve Euro tahminlerini açıkladı
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İki ilde daha ekmeğe zam geldi
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Ormanda cinsel ilişkiye giren çift, bisikletliyi görünce neye uğradığını şaşırdı
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Önce yağmur, ardından Eyyam-ı Bahur sıcakları!
Ekonomi
Doğalgazda Ağustos ayı tarifesi belli oldu
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İstanbul’un temmuz ayı enflasyonu açıklandı
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RTÜK, bu yayınlara ceza yağdırmaya hazırlanıyor
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Gelir vergisi ve MTV’de ödeme süresi uzatıldı
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Muğla Valiliği'nden Akbelen açıklaması
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Bir dev marka daha iflas etti
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Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
3. Sayfa
Bir kadın daha katledildi! Polis eşi tutuklandı
3. Sayfa
Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimi yeniden başladı
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Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız'ın ateşli sahneleri olay oldu
3. Sayfa
Kocasını sevgilisine öldürttüğü ortaya çıktı
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Havuz yaptırmak için kazdığı bahçesinden çıkanlar şoke etti
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Karnında gazlı bez unutulduğunu 18 yıl sonra öğrendi
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Manşetlerle Günün Özeti - 1 Ağustos Salı
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Rekor üstüne rekor kıran borsa için dikkat çeken tahmin
Sahile vuran gizemli cihazın uzay enkazı olduğu tespit edildi
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Galata Köprüsü'nde feci kaza! Tramvay seferleri durdu
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Memur sendikaları zam taleplerini açıkladı
Karnında gazlı bez unutulduğunu 18 yıl sonra öğrendi