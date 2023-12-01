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Yunan televizyonunda skandal Türkiye haritası
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AK Parti 50+1 krizini böyle aşacak: İşte Erdoğan'ın yeni planı
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Memurlardan 30 bin liralık ek zam talebi
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Bakan'ın yakın koruma polisi görev başında şehit oldu
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Çalışan emekliye 5 bin TL ek ikramiye için tarih belli oldu
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Asgari ücret toplantısı ertelendi
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Süper Lig takımının üç puanı silindi
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Dev bankadan Dolar/TL için yeni tahmin
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Togg artık hem yerli, hem milli, hem de zaml
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Fenerbahçe Avrupa'da 6 golle yıkıldı!
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CHP ile İYİ Parti ittifak yapacak mı? İYİ Partili Özkan sinyali verdi
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Buğra Gökce, İzmir adaylığı için İBB'den istifa etti
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İhanet iddiaları sonrası... Türkiye'nin ünlü çifti tek celsede boşandı
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Tepkiler çığ gibi büyüyünce... Kızıl Goncalar'ın fragmanı değiştirildi
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Apple'dan bir zam daha! iPhone artık 99.999 TL
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