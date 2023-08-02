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Şehir magandaları iş başında! Ambulansın önünü kesip saldırdılar
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Benzin, motorin ve LPG... Yine zam, yine zam!
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Dikkat çeken iddia: Erdoğan'ın Süleyman Soylu planı bu mu ?
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Sigaraya 5 TL, tütüne 10 TL zam!
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Naylon poşet ücreti kararı Resmi Gazete'de
Güncel
52 ilin Emniyet Müdürü değişti
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Fatih Altaylı'dan eski Bakan'a çok ağır sözler
Güncel
Depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama
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Selçuk Geçer'den Dolar kuru için kritik uyarı
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Canlı yayında çok konuşulacak İmamoğlu iddiası
Güncel
Yine bir yabancı uyruklu vahşeti! Korkunç işkence!
Güncel
Prof. Dr. Ahmet Ercan o ilimizi işaret etti: 6'dan büyük bir deprem şaşırtıcı olmaz
Ekonomi
Geçiş garantili köprü ve otoyollar için ödenen garanti ücret de uçtu
3. Sayfa
İstanbul'da dehşet anları! Muavini bıçakla kovaladı
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Enflasyona 1 kala Dolar'da yeni rekor!
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Fitch ABD'nin notunu kırdı
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CHP'nin ilk belediye başkan adayı belli oldu
3. Sayfa
Tekel bayisinde daha önce yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı
3. Sayfa
Kadın cinayetinin altından töre çıktı!
Güncel
TÜİK açıkladı; korktuğumuz başımıza geldi!
Güncel
İstanbul'a kötü haber: Şehrin 2 aylık suyu kaldı
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RTÜK’ten Atatürk dizisi soruşturması
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Türkiye'de 2023'ün en çok satan otomobiller belli oldu
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MHP lideri Bahçeli hakkında suç duyurusu
3. Sayfa
Hande Baladın’ın ''kabusu'' tutuklandı
Politika
Bakan Özhaseki açıkladı: İstanbul'a özel yasa geliyor!
Medya
Barış Pehlivan 5'inci kez cezaevine giriyor
Güncel
Dikkat! Kavurucu sıcaklar geri döndü!
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Tunç Soyer: 25 bin 9 lira olan teklifimizdeki yevmiye ücretlerini sendika kabul etti
Manşetlerle Günün Özeti - 2 Ağustos Çarşamba
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