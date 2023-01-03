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KAMU BANKALARINDAN YENİ KREDİ PAKETİ
SSK VE BAĞKUR EMEKLİ ZAMLI MAAŞLARI BELLİ OLDU
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMLI MAAŞLARI
MEMUR VE EMEKLİYE REFAH PAYI GELECEK Mİ ?
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