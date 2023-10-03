SON DAKİKA
EN ÇOK OKUNANLAR
MANŞETLER
FOTO GALERİ
VİDEO
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
BIST
8.514
Altın
1.617
Dolar
27,53
Euro
28,85
Güncel
Ekonomi
Magazin
Spor
Dünya
Medya
Kadın
Sağlık
Teknoloji
Yazarlar
SON DAKİKA
KKM İÇİN NE KADAR ÖDEME YAPILDIĞI BELLİ OLDU
Anasayfa
Çok Okunanlar
Çok Okunanlar
Ekonomi
TCMB'den bankalara ''faiz'' talimatı: 22 yılın rekoru!
Ekonomi
ENAG, Eylül 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı
Dünya
Havalimanında çıplak kadın yolcu alarmı!
Çalışma Hayatı
Memur ve emeklinin 3 aylık zam oranı belli oldu
Medya
Ayşenur Arslan gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
Ekonomi
Rakı, votka, viski, cin... Tüm içkilere zam yağdı
Politika
Seçimlerde Mansur Yavaş'a bir rakip daha çıktı
Güncel
Zam'aydın Türkiyem! Akaryakıtta bir zam daha geldi
Ekonomi
TÜİK Eylül ayı enflasyonunu açıkladı: Enflasyon yılın zirvesinde!
Emlak
Enflasyon sonrası Ekim 2023 kira zam oranı belli oldu
Güncel
Göbeklitepe'de ''penis'' tartışması! Kazı Başkanı'ndan açıklama geldi
Güncel
Önce yağmur ardından pastırma yazı! Hafta sonu planınızı güncelleyin
3. Sayfa
Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul depremi için ezber bozan açıklama
Ekonomi
Bakan Tekin öğretmen mülakatını böyle savundu
Güncel
Enflasyon sonrası Dolar, Euro ve altında son durum
Politika
Akşener hakkında olay iddia: ''Genel Başkanlığı bırakıyor!''
Ekonomi
TCMB Başkanı Erkan enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı
Ekonomi
TÜİK'ten itiraf gibi rapor: Yüzde 127 arttı!
Politika
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ''faşist'' ve ''kadavra'' suçlaması
Politika
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye çok ağır suçlama
Güncel
THY'den ucuz bilet kampanyası
3. Sayfa
Bir kadın cinayeti daha! Polis memuru eski sevgilisini katletti
Dünya
Biyogaz tesisine yıldırım düştü; gece gündüze döndü
Güncel
Kaçak göçmenler bakın bu sefer nereden çıktı!
Çalışma Hayatı
Erdoğan ''giderlerse gitsinler'' demişti... Bakın ne oldu!
3. Sayfa
Pos makinesi ile gelin arabasının önünü kesip bahşiş aldı
Ekonomi
Powell'dan piyasaları sarsacak açıklama
Medya
RTÜK'ten Halk TV ve Ayşegül Arslan’a inceleme
3. Sayfa
Anadolu Jet uçağına yıldırım isabet etti
Trendyol Süper Lig
Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
Önceki
1
2
3
Sonraki
SON DAKİKA
Kahvehanede silahlı saldırı: 1 ölü
Konyaaltı'ndan Türkiye'de bir ilk: Bebek parkı
Palu ailesi davasında ceza yağdı! Mahkeme heyetine beddua ettiler
Erdoğan'dan yaralı polislere telefon
Interpol'ün aradığı şüpheli Yalova'da yakalandı
FOTO GALERİ
Sıfır otomobilde bir indirim daha: Fiyatı 100 bin TL düştü
Satala Antik Kenti'nde yeni keşif
Skandal görüntü: Vatandaş bu sefer gerçekten de ''meraktan'' ölecekti!
Kocaeli'de kimyasal atık skandalı: ''Bu bir insanlık suçudur''
Ucuzluk marketi Tarım Kredi, yerel marketlerden daha pahalı çıktı
VİDEO GALERİ
Satala Antik Kenti'nde yeni keşif
Kocaeli'de kimyasal atık skandalı: ''Bu bir insanlık suçudur''
Ucuzluk marketi Tarım Kredi, yerel marketlerden daha pahalı çıktı
Bir ilimizde mevsimin ilk karı düştü
AVM'de dehşet! 14 yaşındaki saldırgan 3 kişiyi öldürdü
Anasayfa
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar
Güncel
Ekonomi
Magazin
Spor
Dünya
Medya
Kadın
Sağlık
Teknoloji
Sitene Ekle
Google Chrome Bildirimleri
Hava Durumu
İçerik Kaldırma Talebi
RSS
© 2023 Haber3.com Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.