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HAZİRAN 2023 KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU
MAYIS 2023 ÜRETİCİ ENFLASYONU BELLİ OLDU
MAYIS 2023 ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
ENAG, ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI
İDDİA GERÇEK ÇIKTI: SİGARAYA DEV ZAM!
ENFLASYON SONRASI, DOLAR, EURO VE ALTINDA SON DURUM
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