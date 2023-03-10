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AK Parti ve MHP yabancıya konut satışına yine kalkan oldu
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Muharrem İnce CHP'den teklif aldı mı? İlk kez yanıt verdi
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Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 4,8'lik depremin ardından korkutan uyarı
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Erdoğan'ın 3'üncü sandık hesabı takvime sığmadı
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Abdurrahman Dilipak'ın derdi de bu oldu: ''Çadırlar kenevirden olmalıydı''
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Meteoroloji'den hafta sonu plan yapanlara yağış uyarısı
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Borsa'da Ereğli ve İsdemir depremi!
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İstanbul'daki konutlar için ''5 yılda bir zorunlu muayene'' dönemi başlıyor
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Millet İttifakı 2 bin 262 bürokratlık ''bankamatik memuru'' listesi hazırladı
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Kayseri'de yürekleri ağza getiren deprem kamerada
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Ramazan değil Rama''ZAM''! Ramazan'a da dev zamla giriyoruz
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Kripto paralarda deprem! Bitcoin'in çökme sebebi belli oldu
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Deprem bölgesinde kimliği tespit edilemeyen cenaze sayısı ortaya çıktı
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Yeni OHAL kararnamesi Resmi Gazete'de
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TÜİK 2023'ün ilk işsizlik verilerini açıkladı
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Konut satışında büyük çöküş
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AK Partili isim açıkladı! İşte seçim tarihinin resmen açıklanacağı tarih
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Beklenen gün geldi! Erdoğan seçim imzasını atıyor
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Kur Korumalı Mevduat’ta yeni rekor
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Kabus! 4 günde meydana gelen deprem sayısı açıklandı
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Muharrem İnce ''seçim'' geleneğini bozmadı! Emekli maaşını dağıtacak
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CHP'de Haluk Koç, AK Partililere bu mesajla veda etti
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Almanya kadınlara üstsüz havuz keyfi izni verdi
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