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30 SANİYEDE GÜN ORTASI MANŞETLERİ...
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Şimdi de e-Devlet ile dolandırıyorlar
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Ünlü şarkıcı trafik kazası geçirdi; hastaneye kaldırıldı
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Rekoru kırdı hem Türkiye'yi hem de kendisini tarihe geçirdi
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Rusya'dan flaş karar: Döviz alımı durduruldu!
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SPK’dan 2 şirketin halka arzına onay
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