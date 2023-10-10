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BAKAN ŞİMŞEK, ENFLASYONDA DÜŞÜŞ İÇİN YENİ TARİH VERDİ
SANAYİ ÜRETİMİNDE YILLIK BAZDA ARTIŞ
2023 DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
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