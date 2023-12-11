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Asgari ücret zammı pazarlığı başlıyor! İşte masadaki ilk rakam
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Meteoroloji il il uyardı: Yeni hafta yine yağışlarla başlıyor
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İnternet ücretlerine dev zam geliyor
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Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı
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Prof. Dr. Görür İstanbul'un alarm veren ilçelerini açıkladı
3. Sayfa
Yine bir akran dehşeti: Arkadaşları kız çocuğunu bıçakladı
Çalışma Hayatı
Yeni yılda emekli olacaklara kötü haber
Çalışma Hayatı
Çalışan emekliye de 5 bin TL ek ikramiye rötar yaptı
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İYİ Parti'nin Ankara planı ortaya çıktı: Yeniden oylama yapılacak
Güncel
Soyadı kanunu değişiyor: Kadınlar kendi soyadını kullanabilecek
3. Sayfa
Bu sefer de Yemenli eski bakanın oğlu bir kazaya karıştı
Magazin
MasterChef'te elenen isim belli oldu
3. Sayfa
Ankara'da kız meselesi cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı!
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Survivor'da yeni takımlar belli oldu
Çalışma Hayatı
İşsizlik rakamları açıklandı
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İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzmanı açıkladı...
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İsrail'den Şam'a hava saldırısı
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İmamoğlu'ndan ''yaz saati uygulaması'' tepkisi: ''Kararı alan ortada yok!''
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CHP'li Gürsel Tekin'den Diyanet'e ''rezerv alan'' tepkisi
Güncel
81 ilde ''rekor'' operasyon: 4 bin 951 kişi yakalandı
Ekonomi
Tamamlayıcı emeklilik sisteminin ayrıntıları belli oldu
Güncel
Sınırda 15 milyon Euro'luk operasyon
Ekonomi
İşte asgari ücrette işçi ve işverenin talepleri belli oldu
3. Sayfa
Şok iddia: ''Lise öğrencisi intihar etti''
Çalışma Hayatı
İŞKUR'dan 107 bin 698 yeni işçi alımı
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OYAK ve Renault'dan Türkiye yatırımı
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Dünyanın en iyi 1.000 üniversitesinde 17 Türk üniversitesi var
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