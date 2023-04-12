SON DAKİKA
EN ÇOK OKUNANLAR
MANŞETLER
FOTO GALERİ
VİDEO
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
BIST
5.146
Altın
1.246
Dolar
19,31
Euro
21,22
Güncel
Ekonomi
Magazin
Spor
Dünya
Medya
Kadın
Sağlık
Teknoloji
Yazarlar
Anasayfa
Çok Okunanlar
Çok Okunanlar
Güncel
Altın rekor tazeledi, Dolar 19,30'u da aştı
Politika
Erdoğan'ın sona sakladığı seçim müjdesi bu mu ?
Politika
Memleket Partisi'nde deprem! ''Amaçları seçimi kazanmak değil'' deyip istifa etti
Güncel
13 şirketin son seçim anketlerinin ortalaması alındı
Politika
MetroPOLL'ün ''Kılıçdaroğlu kazanır mı'' anketleri açıklandı
Güncel
Bu ankete AK Parti ile CHP'nin arasındaki oy farkı damgasını vurdu
Güncel
Son seçim anketinde dikkat çeken Muharrem İnce ayrıntısı
Dünya
Dehşete düşüren olay! Toprağı kazdıkça ceset fışkırdı
Politika
Ünlü anketçi ''Çok tuhaf, enteresan'' diyerek son anketi açıkladı
Güncel
Bayramda hava nasıl olacak ? Bünyamin Sürmeli'den kar uyarısı
Güncel
Korkulan oldu! Ameliyatlar peş peşe erteleniyor!
Politika
CHP'li Öztunç, Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy oranını açıkladı
Politika
Erdoğan ''kaldıracağız'' demişti ama... Bakanlık'tan yeni karar!
Çalışma Hayatı
EYT'de yeni ''hata'' iddiası: ''Devlet bu parayı geri ister!''
Ekonomi
Banka kredilerine yeni sınır
Güncel
Prof. Dr. Naci Görür’den Erdoğan’a ''müsvedde'' yanıtı
Güncel
Ünlü deprem bilimci Prof. Bektaş yeni deprem noktalarını açıkladı
Politika
Fatih Portakal ''seçilirse'' deyip, Milet İttifakı'nın Adalet Bakanı'nı açıkladı
3. Sayfa
Genç kızın katil zanlısından kan donduran ifade
3. Sayfa
İstanbul'da vatandaşın tutamadığı kiralık evlerden bakın kimler çıktı
Ekonomi
Çılgın proje: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
Emlak
Bekara ev vermeyen ev sahibinin ve emlakçının cezası bu oldu
3. Sayfa
''Olmaz'' demeyin oldu! Kiralık evde bunu da gördük!
Politika
Kabine'de kriz iddiası! Erdoğan ile o bakan karşı karşıya
Güncel
Petrol fiyatları yükseldi; işte benzin, motorin ve LPG'de son durum
Futbol
Liglerin başlama tarihi belli oldu
Politika
Savcı Sayan, günler süren sessizliğini bozdu
Politika
Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan arasında sürpriz görüşme
Güncel
Kılıçdaroğlu’na suikast uyarısı: ''Ciddi şekilde korunmalı''
3. Sayfa
Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
Önceki
1
2
3
4
Sonraki
SON DAKİKA
WhatsApp'tan büyük yenilik: Aynı anda 4 telefon...
MHP'nin seçim beyannamesinde son durum
Manşetlerle Günün Özeti - 12 Nisan Çarşamba
Altın rekor tazeledi, Dolar 19,30'u da aştı
89 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi tutuklandı
FOTO GALERİ
89 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi tutuklandı
Seçim sonrası dolar düşer mi? Ekonomistlerden yeni tahmin
İstanbul'da barajların doluluk oranı 6 ayın zirvesinde
Tüm kış beklediğimiz kar Nisan'da geldi.... Marmara'nın zirvesi bembeyaz!
4 yıllık aşk bitti! Seren Serengil, Mustafa Tohma'dan ayrıldı
VİDEO GALERİ
CHP'li Öztunç, Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy oranını açıkladı
Tüm kış beklediğimiz kar Nisan'da geldi.... Marmara'nın zirvesi bembeyaz!
Bankada 5 kişi öldürülmüştü! Polis ile saldırganların çatışma anı kamerada
Evlerini kiraya verdiklerine pişman oldular
İstanbul'da vatandaşın tutamadığı kiralık evlerden bakın kimler çıktı
Anasayfa
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar
Güncel
Ekonomi
Magazin
Spor
Dünya
Medya
Kadın
Sağlık
Teknoloji
Sitene Ekle
Google Chrome Bildirimleri
Hava Durumu
İçerik Kaldırma Talebi
RSS
© 2023 Haber3.com Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.