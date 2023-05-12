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SEÇİMLERE 2 KALA TCMB'DEN YENİ KARAR
YSK BAŞKANI'NDAN SEÇİME 2 GÜN KALA TARİHİ ÇAĞRI
SEÇİM ÖNCESİ BORSADA YÜKSELİŞ
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