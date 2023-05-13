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Erdoğan'dan seçime 1 kala Anayasa teklifi: ''Yüzde 50+1 oy değişmeli''
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Seçime 1 kala Twitter'da ''erişim engeli'' yağdı
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Erdoğan 18 kanalın ortak yayınında konuşurken, Kılıçdaroğlu söz verdi
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Onur Ünlü'nün ''Oy verme koy ver'' çağrısına tepki yağdı
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Erdoğan: ''Sözde sanatçı diye geçinen müsveddeler...''
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Seçime saatler kala Erdoğan'dan kritik mesaj: Ne gerekiyorsa yapacağız
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YSK Muharrem İnce'nin oyları için kararını açıkladı
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Seçimden sonra görev süresi sona erecek bürokratlar listesi
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TFF'den futbolda yabancı kuralını verdi
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Seçim öncesi dikkat çeken analiz: ''Piyasalar muhalefeti fiyatlıyor''
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Dikkat! 14 Mayıs'ta bu yollar trafiğe kapatılacak
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