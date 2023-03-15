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Erdoğan'dan 12 üniversiteye rektör atadı
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HÜDA PAR'ın ittifak için AK Parti'den istedikleri ortaya çıktı
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Ortalığı karıştıran klinik: Sperm sağma polikliniği şok etkisi yarattı
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AK Parti'de ''mandallı'' istifa fırtınası
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Yargıtay'ın hakaret olarak kabul ettiği ve etmediği kelimeler listelendi
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Demirtaş'tan Yeşil Sol Parti paylaşımı: ''Bilmeyen kalmasın, lazım olacak''
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İşçi davasında mahkemeden işçiye de işverene de kötü haber
3. Sayfa
CHP İl Başkanı'na yumruklu saldırı
3. Sayfa
Bakanlığa bağlı ''cennetlerde'' büyük vurgun iddiası
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AK Partili isimden montajlı CHP videosu
Politika
AK Parti ve MHP'den TBMM'de 3 akıl almaz ''hayır'' daha
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Marketlerdeki tüm fiyatları değiştirecek karar Resmi Gazete'de
3. Sayfa
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3. Sayfa
Adıyaman'da sel felaketi! Acı haber geldi
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Önce Nevşin Mengü, şimdi de Fatih Portakal... Muharrem İnce hedefte!
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Yeniden Refah Partisi'nden 6284 sayılı kanun için geri adım
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