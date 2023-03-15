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Galatasaray TV spikeri Serbay Şenkal ''siyasi'' paylaşımları yüzünden kovuldu
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Yargıtay'ın hakaret olarak kabul ettiği ve etmediği kelimeler listelendi
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Bakanlığa bağlı ''cennetlerde'' büyük vurgun iddiası
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İBB, Antakya ve Samandağ’da 2 örnek Barınma Merkezi inşa ediyor
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