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''Erdoğan'ın planı'' diyerek zamlı asgari ücreti açıkladı
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AK Parti düğmeye bastı: 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak
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Bakan Şimşek: Merkez Bankası kendi işini yapacak
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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşmesinin ''yayınlanmayan görüntüleri'' ortaya çıktı
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Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinin detayları sızdı
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Öğretim görevlisine ''müstehcen görüntü'' gözaltısı
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Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı
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Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için tarih açıklandı
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Banka görevlisinin dikkati dolandırıcılığı önlendi
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Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı dehşeti: 8 ölü, 3 yaralı
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Ekrem İmamoğlu'nun davasında yeni gelişme
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Diyanet-Sen yöneticisi mezuniyet törenlerini ''erotik'' ilan etti
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İstanbul'da konut değerinin en yüksek olduğu ilçe açıklandı
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Ev sahipleri dikkat! Bu yüzden evinizi kaybedebilirsiniz!
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Ekmeğe yüzde 50 zam geliyor
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İki ilimizde ekmeğe zam geldi
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Gümrük çetesine operasyon! Aralarında polis ve gümrük memurları da var
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Ekonomi zirvesinin ardından Cevdet Yılmaz'dan ilk açıklama
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Reddedilen vize başvurusunu böyle kabul ettirdi
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