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MİLLİ EĞİTİM BAKANI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
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İstanbul'da güpegündüz av tüfeği ile dehşet saçtı
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Resmi Gazete'de yayımlandı ehliyette yeni dönem
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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
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Başı soruşturmalarla dertte olan Binance'te deprem!
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Cennette cehennemi yaşadı! Turizm cennetinde toplu tecavüz dehşeti
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Soylu'nun sağ koluna yeni görev
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Bakan Şimşek: ''Türkiye gri listeden çıkarılıyor''
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Sağlık Bakanı Koca'dan Hepatit A aşısı açıklaması
3. Sayfa
15 Temmuz'un 7'nci yıldönümünde yeni FETÖ operasyonu
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MİT, 40 vatandaşımızın katilini öldürdü!
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