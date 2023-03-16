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14 Mart kehaneti tutmayan Cübbeli Ahmet böyle kıvırdı
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Dolar barajı yıktı, altın uçuyor
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Meteoroloji bir kez daha uyardı: Kuvvetli yağışlar yine vuracak!
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Şanlıurfa'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya protesto
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Aziz Yıldırım'a Spor Bakanlığı teklifi iddiası
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Sözcü TV'nin Fatih Portakal hamlesi sonrası FOX TV'de 2 sürpriz iddia
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Prof. Dr. Ahmet Ercan: ''Bolu 6,4'lük bir depreme gebe!''
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MAK Araştırma'nın son anketinde dikkat çeken ayrıntı: ''Fark yüzde 5''
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Babacan açıkladı: İktidara gelince iki ismi görevden alacağız
3. Sayfa
Eczacı kalfası ve yardımcısına ilaçla cinayet davası
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Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeni karar
3. Sayfa
Deprem sonrası eğitime ara verildi
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Abdullah Gül geri döndü! Dikkat çeken ''iktidar'' açıklaması
Güncel
Seçimler için propaganda tarihleri belli oldu
Güncel
Bir tarikat daha Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı
Güncel
Selin vurduğu Şanlıurfa'da şoke eden iddia! O paralar Taliban'a gitmiş
Güncel
Bolu depremi İstanbul'u tetikler mi ?
3. Sayfa
Kahramanmaraş'ı inceleyen Japon deprem uzmanı İstanbul'u uyardı
Politika
AK Parti'nin ve Erdoğan'ın önündeki seçim anketi açıklandı
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FIFA Başkanı belli oldu
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Prof. Dr. Naci Görür’den Marmara depremi sorusuna çarpıcı yanıt
Politika
AK Parti'de dikkat çeken aday
Ekonomi
Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı
Politika
Kılıçdaroğlu'na yönelik provokasyona vatandaş müdahalesi
Ekonomi
Yumurta fiyatlarına ''çüş'' dedirten zam
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Bakan Çavuşoğlu: ''Hepimizin rüyasıydı, gerçek oldu''
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AK Parti'den bir seçim müjdesi de bakanlara!
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Sel etkisi: Milyonluk güneş panelleri kağıt gibi dağıldı
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Devlete göre o yaşayan bir ölü: 36 yıldır yaşadığını kanıtlayamıyor!
Teknoloji tutkunu öğretmenin ürettiği deprem sensörü ilk testi geçti
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AFAD açıkladı: Bolu depremi Marmara depremini tetikler mi?
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