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Genç kızı döve döve öldürüp, havuza atmışlar
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Kocasının sevgilisine ve 2 aylık bebeğine asitle saldırdı
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Bayramda ve 23 Nisan'da hava nasıl olacak ?
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Dolar, Euro ve altın bayramlık oldu! Üst üste rekor seviyeler geldi
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Önce soğan şimdi de patates ekonomisi: Bir patates 10 lira oldu!
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Sinem'in esrarengiz ölümü! Son görüntüleri ortaya çıktı
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45 bin öğretmen atamasında sınav sonuçları açıklandı
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