  1. Anasayfa
  2. Çok Okunanlar

Çok Okunanlar

Politika
AK Parti'den genel af iddiaları için yeni açıklama
Güncel
Asgari ücret zammında tarih belli oldu
Güncel
Motorine bir dev zam daha!
3. Sayfa
Erzurum'da büyük deprem!
Ekonomi
Dolar kuru için olay olacak tahmin: ''35 TL olsa bile...''
Güncel
Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik
Güncel
Banka müşterileri için emsal karar! Paranızı geri alabilirsiniz!
Güncel
O ilimizdeki kabus kamerada! 16 dakikada 85 şimşek!
Güncel
Bahçeli'ye rest çeken Prof. Dr. Naci Görür bir ilimizi daha uyardı
3. Sayfa
İntihara kalkışan genç kız, ifadesinde her şeyi anlattı! Okul arkadaşı tutuklandı
Dünya
Suriye'deki gece hayatı görüntüleri olay oldu
Güncel
Zam yağmuruna hazır olun! Akaryakıttan gıdaya kadar zam üstüne zam!
Emlak
Fahiş kirada iş işten geçti düzenleme hala yolda...
Ekonomi
Merkez Bankası'nın faiz kararı için bomba tahminler! Rekor artış geliyor
3. Sayfa
Derin dondurucudan aile boyu kadın cinayeti çıktı!
Teknoloji
Türk Telekom'dan 81 ilde ücretsiz internet müjdesi
Güncel
Merkez Bankası'nın faiz kararı için tahminler belli oldu
Spor
Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu
Çalışma Hayatı
DİSK'in asgari ücret zam talebi ortaya çıktı
Dünya
Derinlerde yaşayan ''canavar'' balıkçıların ağına takıldı
Güncel
DEVA Partisi'nde sürpriz istifa! Babacan'a en yakın isim istifa etti
Güncel
Vergi affında başvuru ve ödeme tarihi değişti
Dünya
Turizm cennetinde vahşet: Genç kadının cansız bedeni yarı çıplak halde bulundu!
Dünya
Bu cennete taşınan 2 milyon TL maaş ödenecek!
Politika
İYİ Parti'de bir üst düzey istifa daha
Güncel
Kabus geri döndü! O ilimizde 21 kişi hastanelik oldu
Güncel
Binlerce kişiyi dinleyen firari FETÖ'cü yakalandı
Politika
İmamoğlu'ndan CHP'ye de Kılıçdaroğlu'na da açık mesaj
3. Sayfa
Kirasını 2 kat zamlayan ev sahibi eşyalarını atıp evi başkasına kiraladı
Güncel
Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
SON DAKİKA
AK Parti'den asgari ücret açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili belli oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'de: Atılacak adımları tek tek açıkladı
Manşetlerle Günün Özeti - 19 Haziran Pazartesi
Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik
FOTO GALERİ
Burdur'da yetiştirip suyunu çıkarıyorlar! Litresi 10 bin Euro
İntihara kalkışan adama linç girişimi
Arda Güler'den Fenerbahçelileri yıkacak haber
Sağanak Doğu Ekspresi'ni de vurdu! Seferler durduruldu
Demet Özdemir kıyafetleriyle havuza atlayınca olanlar oldu
VİDEO GALERİ
Burdur'da yetiştirip suyunu çıkarıyorlar! Litresi 10 bin Euro
İntihara kalkışan adama linç girişimi
Canlı yayın sırasında feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'da sağanak etkili oldu; yollar göle döndü
Deprem anına dair korkunç görüntü ortaya çıktı