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İranlılardan Atatürk heykeli önünde protesto
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Hollanda'da PKK/YPG yandaşlarından terör propagandası
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Ermeniler Erdoğan ve Aliyev'in posterini yaktılar
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Afganistan'dan kaçıp Türkiye'ye sığınan Afganlardan şeriat propagandası
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Ünlü sosyal medya fenomeni Çok Güzel Hareketler 2'nin kadrosuna katıldı
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Sinan Engin ve Ertem Şener'den Terim Belgesi'ne Hakan Şükür eleştirisi
3. Sayfa
Zincir markette skandal! ''Yerli muz'' diye indirimle ''çöp'' sattılar
3. Sayfa
Üç kadın daha katledildi
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MHP'li belediye Aleyna Tilki'nin konserini iptal etti
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon belli oldu
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Hande Yener, sahnede gençlerle söyledi
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LGBT karşıtı mitingte Taliban bayrağı açtılar
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Ünlü isim yıllar sonra sessizliğini bozdu: ''Eşimizin en mahrem görüntülerini ifşa ettiler''
3. Sayfa
Aracını bırakıp kaçtı, otoyol savaş alanına döndü
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Volkan Demirel yeniden Süper Lig'te! İmzayı attı
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Sosyal konut başvurularında yeni dönem bugün başladı
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Çalışanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal ''haciz'' kararı
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2 Euro ile Türkiye'de neler yediğini paylaştı sosyal medyada olay oldu