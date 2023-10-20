SON DAKİKA
EN ÇOK OKUNANLAR
MANŞETLER
FOTO GALERİ
VİDEO
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
BIST
7.470
Altın
1.791
Dolar
28,00
Euro
29,69
Güncel
Ekonomi
Magazin
Spor
Dünya
Medya
Kadın
Sağlık
Teknoloji
Yazarlar
Anasayfa
Çok Okunanlar
Çok Okunanlar
Güncel
Benzine büyük zam geliyor
Çalışma Hayatı
Emeklilik sisteminde bir değişiklik daha
Güncel
''İstanbul çevresini etkileyecek çok büyük bir deprem olacak''
Güncel
Gelecek Partili vekilden skandal Gazze paylaşımı
Politika
Akşener ''bir genel başkana yakışmayacak bir cümle'' kurdu
3. Sayfa
Genç kıza sokak ortasında taciz anı kamerada
Politika
AK Parti'de İstanbul korkusu! Kulislerden sızan ayrıntılar...
Ekonomi
Esnaftan ''100 TL getir, 110 TL al'' kampanyası
Ekonomi
TCMB yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Güncel
Gökçeada'daki Kuzu Limanı satışa çıkarılıyor
3. Sayfa
Lisede sapık alarmı! Temizlik görevlisi gözaltında
Güncel
Dolar, Euro ve altın yükselişini sürdürüyor
Çalışma Hayatı
Asgari ücret zammında işte masadaki 3 formül
Dünya
İsrail Büyükelçiliği ateşe verildi
Politika
Bakan Yerlikaya'nın HÜDA PAR ziyaretine çok sert tepki
Dünya
AB'nin yeni hedefi Türkiye'den vize istemeyen ülkeler oldu
Ekonomi
Yılbaşında vergilere dev zam geliyor: ''Faturalar kabaracak''
3. Sayfa
Açlıktan ölen kız çocuğunun amcasından skandal savunma
3. Sayfa
Kandilli'den Marmara ve İstanbul için kabus gibi deprem uyarısı
Magazin
Burcu Esmersoy'dan ''İsrail'in yanındayım'' beğenisi açıklaması
3. Sayfa
Miras uğruna depremzede kadını katlettiler
Magazin
Dilan Polat’ın sahte dediği altın fincanın fiyatı ortaya çıktı
Güncel
Bahar geri geldi! Yağışlara mola, hava sıcaklıkları artıyor
Ekonomi
Fiyatlar uçtu, yerli turistin tercihi ''malesef'' bu oldu
Dünya
Putin, Biden'i böyle ''ti''ye aldı
Magazin
Milli yas nedeniyle konseri iptal edilen Zeynep Bastık isyan etti
Medya
İsrail'deki Fulya Öztürk'e tehdit telefonu
Ekonomi
SEC'ten Ripple için tarihi adım
Emlak
Yargıtay'dan kira davaları için emsal karar
3. Sayfa
''Vahiy geldi'' dedi eşini katletti
Önceki
1
2
3
Sonraki
SON DAKİKA
Manşetlerle Günün Özeti - 20 Ekim Cuma
Dolar, Euro ve altın yükselişini sürdürüyor
TRT muhabiri Elif Akkuş tutuklandı
Dev banka Türkiye için faiz tahminini açıkladı
Bu ilimizde her 5 evden 1'ini yabancılar aldı
FOTO GALERİ
Bu ilimizde her 5 evden 1'ini yabancılar aldı
Karısıyla birlikte yakaladığı kişiyi öldüren kocanın ifadesi ortaya çıktı
Sosyal medya fenomeni 100 milyon TL'lik vurgun yaptı iddiası!
Katliam gibi kaza! Minibüs ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var
Bir kent buz kesti! Araçların camları buz tuttu
VİDEO GALERİ
Liselilerin kavgası kan dondurdu! Defalarca tekmeleyip bıçakladılar
Türünün tek örneği olan Bayraktar TB3 SİHA ilk kez havalandı
Esnaftan ''100 TL getir, 110 TL al'' kampanyası
Özdağ'dan yeni bir Ergenekon davası uyarısı
İstanbul'da korkunç saldırı! Bir kadın kurşun yağmuruna tutuldu
Anasayfa
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar
Güncel
Ekonomi
Magazin
Spor
Dünya
Medya
Kadın
Sağlık
Teknoloji
Sitene Ekle
Google Chrome Bildirimleri
Hava Durumu
İçerik Kaldırma Talebi
RSS
© 2023 Haber3.com Tüm hakları saklıdır. İçeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.