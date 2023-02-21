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Arama kurtarma ekibi depreme enkaz altında yakalandı
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Beyaz TV muhabiri sert kayaya çarptı; Danla Bilic ''Onlar yayınlamadan ben yayınlayayım'' dedi
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