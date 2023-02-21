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Deprem bölgesinde 100 bin öğrencinin nakli yapıldı
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Depremzedelere haciz iddiası! Bakanlıktan açıklama geldi
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AFAD'dan deprem bölgesi için ''hayati'' uyarı
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Farah Zeynep Abdullah böyle isyan etti: Devlet ve Allah kelimelerini...
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YSK'dan deprem bölgesi için 2023 seçimleri kararı
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İstanbul'da 3 katlı bina çöktü! O anlar kamerada
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Bir ilimizde daha arama kurtarma çalışması sona erdi
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Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye rest: ''Beceriksizler, şov yapmayı bırakın!''
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