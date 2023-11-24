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SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE SATILAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SAYISI AÇIKLANDI
30 SANİYEDE GÜN ORTASI MANŞETLERİ...
BU BUZ GİBİ GÖRÜNTÜLER KUTUPLARDAN DEĞİL TÜRKİYE'DEN
HAC İÇİN KESİN KAYITLARIN SON GÜN
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