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Selçuk Geçer'den çok konuşulacak dolar ve Mehmet Şimşek iddiası
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Prof. Dr. Naci Görür'den Adana depremi açıklaması
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Çatıda çıplak güneşlendi, polis sirenini duyunca kaçtı
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Bir ''kiraya zam'' cinayeti daha: 1 ölü, 2 yaralı var!
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Türkiye'nin konuştuğu ''flört'' kafesi kapatıldı
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Adana depremi sonrası olay açıklama: ''7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir''
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''İmamoğlu tekrar aday olmazsa kim olmalı'' anketi sonuçlandı
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AYM'den içki satışı yasağı kararını verdi
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Memur emeklilerinin maaş farkı ne zaman yatacak ?
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Kredi ve kredi kartında faizler arttırıldı!
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Hiçbir haber sıcağı böyle anlatamazdı: Bakın ne oldu!
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Uzman isimden Adana depremi açıklaması
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Meteoroloji'den ''kırmızı'' alarm! ''Dışarı çıkmayın'' uyarısı yapıldı!
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Bakan açıkladı: Kira davalarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor
3. Sayfa
Sokak köpekleri bir can daha aldı! Cesedi parçaladılar
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AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti
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Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillerle ''lider benim'' zirvesi
3. Sayfa
Malatya'da korkutan deprem
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Karadeniz'i yine sağanak vurdu: Evler sular altında!
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Bir ilimizde 65 yaş üstüne toplu taşıma paralı oluyor
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Bir acı haber daha: Şehit sayısı 3'e yükseldi
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Fabrika çıkışlı, garantili 2. el Renault satışı başladı
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