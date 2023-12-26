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Erdoğan'ın o sözü İsrail'i çıldırttı! Hınçlarını Türk kahvesinden çıkardılar
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Kahramanmaraş bir kez daha depremle sallandı
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2023'e veda ederken hava sıcaklıklarında dikkat çeken artış
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Gurbetçi trafik magandası tutuklandı
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Feyyaz Uçar ''Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor'' deyip bombayı patlattı
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Soma'daki maden faciasından 9 yıl sonra ilk dava
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Erdoğan ''Hedefimiz ilk 10'' demişti.... İngilizlerden Türkiye ekonomisi tahmini
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510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
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Tanju Özcan 12 şehit için Bolu’da '''7 günlük yas'' ilan etti
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Trendyol Süper Lig
Süper Kupa'da para ödülü belli oldu
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MİT'ten sınır ötesine nokta operasyon
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Taciz değil, terör değil... İstanbul'daki linç girişiminin nedeni pes dedirtti!
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