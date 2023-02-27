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Kahramanmaraş'ta fabrika çöktü: Ölü ve yaralılar var
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Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusunda bulundu, ifadeye çağrıldı
Güncel
''Paralı köpekler, satılmış şerefsizler, operasyon çocukları''
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Canlı yayında 7,6'lık İstanbul iddiası: ''Zamanı geldi!''
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Haluk Levent'ten Kızılay ve AFAD hakkında olay iddialar
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Erdoğan'dan ''yetersiz kaldık'' itirafı!
Güncel
Şakkadanak ekonomist Necmettin Batırel de Beşiktaş'tan istifa etti
Güncel
Dolar, Euro ve altın yeni haftaya böyle başladı
Güncel
Asrın felaketinin ardından oluşan tsunamiler ortaya çıktı
3. Sayfa
Adıyaman'da korkutan deprem!
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Şenol Güneş'ten Bahçeli'ye tepki: Suçlama, aşağılama ve yok etmekten sıyrılmak lazım
Güncel
İstanbul'a çamur yağdı
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5,6'lık deprem sonrası Ahmet Ercan'dan uyarı: Yıkıcı olabilir
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AK Parti'den seçim tarihi ve EYT açıklaması
3. Sayfa
''Hatay'a götüreceğim'' dediği yardım malzemeleri evinden çıktı
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Bahçeli ve Bakan Soylu'yu kızdıracak ''hükümet istifa'' açıklaması
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6 yaşında evlendirme skandalında ikinci duruşma
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Siyasilerden Bahçeli'yi kızdıracak ''Beşiktaş'' göndermesi
3. Sayfa
Yangın çıkan bungalov 2 gence mezar oldu
Güncel
Kahramanmaraş'ta bir deprem daha
Güncel
Malatya'da enkaz altında kalan baba-kız kurtarıldı
Güncel
AHBAP'ın ardından bir açıklama daha: ''Biz de Kızılay'dan çadır satın aldık''
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Bir bu eksikti! Meksika Devlet Başkanı elf gördüklerini iddia etti
Güncel
Kandilli Rasathanesi'nden Malatya depremi sonrası ilk açıklama
Güncel
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İstanbul'da deprem alarmı! Dev hastanenin bazı binaları kapatıldı
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