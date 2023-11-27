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Şans oyunlarında talih kuşu Maliye'ye kondu
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İki ilimizde eğitime 1 gün ara verildi
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İslam Memiş'ten altın fiyatları için yeni uyarı
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Milli Emlak'tan 78 ilde 10 bin TL'ye arsa satışı
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Askeriyeye yıldırım düştü: 4 askerimiz yaralandı
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Dolar 29 TL'ye, Euro 32 TL'ye koşuyor, altın uçuşa geçti
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Yeni haftada hava nasıl olacak ?
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Finansman başvurusunda kriterler değişti
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Erdoğan şimdi de ''sende vicdan var mı'' diyecek mi ?
3. Sayfa
THY uçağında havada büyük panik! Yolcular isyan etti
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Artık et yerine zam pişirececeğiz: 25 TL daha zam geldi
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Fenerbahçe - Fatih Karagümrükspor maçı için skandal iddia
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Bir kadın cinayeti daha! Bekçi eşini öldürdü
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Kim Milyoner Olmak İster'de kafa karıştıran soru
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MasterChef'te ağlatan veda... Elenen isim belli oldu
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Türk kaptanların olduğu gemi kaçırıldı
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İstanbul'un barajlarından sevindiren haber
Ekonomi
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu
3. Sayfa
Bodrum’da kahreden manzara! Gören polisi aradı
Güncel
Türk mühendisler, elektronik seçim sistemi geliştirdi
Magazin
Konserde kıyamet koptu! Birbirlerine gitar fırlattılar
Güncel
Küresel piyasalar Çin'den gelen haberle düştü
Güncel
Bakan duyurdu! Kış hazırlığı yapan PKK'ya ağır darbe
Ekonomi
Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı
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Ankaragücü'nden Beşiktaş taraftarı kararı
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MİT Suriye'de bir haini daha etkisiz hale getirdi
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Koç Holding'ten kritik uyarı: ''Belirsizlik, iş dünyasında artık olağan hale geldi''
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