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Canlı yayında asgari ücrete yüzde 50’ye yakın zam bombası
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Dolar, Euro ve altında korkulan oldu! Dolar 17,98 TL!
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BDDK'dan Türk Lirası ve döviz için yeni kısıtlama hazırlığı
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İslam Memiş’ten gram altın için Ağustos uyarısı
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Şehidimiz var! Yeni gün acı haberle başladı
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Günün kahramanları kamerada!
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Sokağa çıkma yasağında kesilen ceza iptal edildi
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AK Parti'nin üç ayaklı seçim stratejisi belli oldu
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Bakan Varank'tan Ümit Özdağ'a ağır sözler: ''Ahlaksız provakatör!''
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AK Partili belediyeden 75 milyon TL’lik çılgın proje
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Demet Akalın yabancı uyruklulara küfrü bastı: ''Bir si.... gidin!''
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Çöp evden dram üstüne dram çıktı: ''13 yıldır aradığım kızımı buldum''
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27 bin sözleşmeli sağlık çalışanı daha alınacak
Güncel
Meteoroloji'den aşırı sıcak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak müjde: ''Beyfendiyi emekli edeceğiz''
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İlhan İrem'in vasiyeti ortaya çıktı
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Banu Alkan evleniyor! İşte müstakbel damat
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AK Partili belediyenin zabıta müdürüne taciz suçlaması
Memur
Erkek memurlar için Danıştay'dan kritik karar!
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Devletin fabrikasının güvenliği SADAT'a emanet
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Bu çocuklar terörist mi ?
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Kaan Sekban Diyanet’in ''Fiyatları belirleyen Allah'tır'' fetvasını böyle ''ti''ye aldı
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