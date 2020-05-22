107 kişiye mezar olan uçağın düşme anı kamerada

Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait 107 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı, ülkenin Karaçi kenti yakınlarında bir yerleşim birimine düştü. Karaçi Belediye Başkanı, 107 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini söyledi.

Uçağın Karaçi Havalimanı'na yaklaşmak üzere olduğu sırada, Model Colony adındaki yerleşim yerine düştüğü belirtildi. Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 model uçakta 99 yolcu ve 8 kabin ekibi bulunduğu belirtildi.

KURTULAN OLMADI

Kaza sonrası uçağın içinde bulunan 99 yolcu, 8 mürettebat toplamda 107 kişiden kurtulan olmadı. Uçağın düştüğü bölgede küçük çaplı yangınlar çıktı.

DÜŞTÜĞÜ ANLAR

Öte yandan uçağında alçalırken kontrolü kaybedip hızla alçalarak düştüğü anlar ortaya çıktı. Daha sonra ise kadrajın dışındaki noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı evlerin üzerine düştü!

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