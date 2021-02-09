11 kadını katledip cesetlerini çürüyene kadar bir evde sakladı

Amerika Cleveland'da 'Cleveland Strangler' (Cleveland boğucusu) olarak bilinen Anthony Sowell, 11 kadını öldürmesinin ardından girdiği cezaevinde hayatını kaybetti. 61 yaşında olan Anthony Sowell, 10 yılı aşkın süredir cezaevinde bulunuyordu.

Cleveland Ohio'da bir tecavüz olayını soruşturan polis ekipleri Anthony Sowell'ı sorgulamak için evine girdiğinde dehşete düşüren manzarayla karşılaştı. İki ceset bulan polisler Sowell'ı gözaltına alarak araştırmayı derinleştirdi.



Sowell'ın başka kadınları da öldürdüğü bulunan kalıntılarla ortaya çıktı. Toplamda 11 kurbanını acımasızca katleden Sowell, ağırlaştırılmış cinayet ve adam kaçırma dahil 81 ayrı suçtan suçlu buldu.

Polisin yaptığı incelemede, Tonia Carmichael, Nancy Cobbs, Tishana Culver, Crystal Dozier, Telacia Fortson, Amelda Hunter, Leshanda Long, Michelle Mason, Kim Yvette Smith, Diane Turner ve Janice Webb isimli kadınların Sowell tarafından öldürüldüğü belirlendi.



"Artık onu duymak zorunda değiliz"

Ohio Ceza İnfaz Kurumu sözcüsü, mahkumun ölümcül bir hastalık nedeniyle yoğun bakıma alındığını ardından da 21 Ocak'ta Columbus'daki Franklin Tıp Merkezi'ne taşındığını söyledi. Sözcü, Anthony Soweel'ın dün 15:27'de öldüğünü söyledi. Sowell'ın ölümünün ardından kurbanlarının yakınlarına haber verildi.

Tonia Carmichael'in kızı Donnita Carmichael, "Öldüğüne sevindim. Bunu Tanrı yaptı. Onu asla asla affetmeyeceğim" derken, Janice Webb'in kız kardeşi Joann Moore, "O öldüğü için devam edebiliriz. Artık onu duymak zorunda değiliz" dedi.