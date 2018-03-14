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  3. 14 Mart 2018 11:09

119 kaçak göçmen kurtarıldı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükûmetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri, ülkenin batı sahili açıklarında 119 kaçak göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

119 kaçak göçmen kurtarıldı
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Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Aralarında Mısır, Senegal ve diğer Afrika ülkelerinden 11 kadın, 2 çocuğun da olduğu 119 yasa dışı göçmen kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, insani ihtiyaçları karşılanan göçmenlerin önce Trablus Deniz Üssü'ne, daha sonra ise "Tacura Sığınma Merkezi"ne gönderildiği kaydedildi.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

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