12 yaşındaki çocuk 69 milyon yıllık dinozor fosili buldu

Nathan Hrushkin adlı çocuğun babasıyla çıktığı bir doğa yürüyüşünde bulduğu fosilin aylar süren çalışmaların ardından dün çıkarıldığı açıklandı.

BBC'ye konuşan Hrushkin, bir kayanın içinde duran fosilin ucunu gördüğü an "donup kaldığını" belirterek "O kadar şaşırdım ki heyecanlanamadım bile" dedi.

6 yaşından beri dinozorlara büyük ilgi duyduğunu söyleyen Hrushkin, sık sık Alberta'da Kanada Doğa Koruma Alanı'nda bulunan çorak arazide yürüyüşe çıktığını belirtti, "Dinozorların bizimki gibi kemiklerinin taşa dönüşmesi beni hep etkilemiştir" diye konuştu.

Hrushkin, babasıyla geçen yıl büyük kayalardan düştüğünü tahmin ettikleri küçük fosil parçaları bulduklarını ve bu yaz aynı bölgeye yeniden gitmeye karar verdiklerini söyledi.

3-4 yaşındaki bir hadrozorun kemikleri

Hrushkin, fosillerin koruma altında olması nedeniyle prehistorik yaşama ilişkin çalışmalar yürüten Royal Tyrrell Müzesi'ne haber verdiklerini, daha sonra da fosilin fotoğrafını ve bunu buldukları yerin GPS koordinatlarını gönderdiklerini anlattı.

İncelemeler sonunda kemiklerin 3-4 yaşındaki bir hadrozora ait olduğu tespit edildi. Kazı çalışmalarında 30 ila 50 arasında kemiğin bulunduğu açıklandı.

Hrushkin, "Çocukların çoğu gibi benim de favorim Tyrannosaurus Rex. Ama keşfimden sonra şimdi favorim hadrozorlar" dedi.

Müze yetkilileri, bu döneme ait fazla kayıt bulunmaması nedeniyle bulunan dinozor fosilinin bilimsel açıdan önemli olduğunu söylüyor.