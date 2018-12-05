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  3. 05 Aralık 2018 09:33

130 kilo kadın sevgilisini üzerine oturup öldürdü

Amerika'da 44 yaşında ve 130 kilo ağırlığındaki Windi Thomas, tartıştığı sevgilisi Keeno Butler'ın üzerine oturarak öldürdü.

130 kilo kadın sevgilisini üzerine oturup öldürdü
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ABD'nin Pennsylvania eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 44 yaşındaki Windi Thomas ile sevgilisi Keeno Butler (44) evde tartışmaya başladı. Tartışma saldırıya dönüştü ve 130 kiloluk kadının 54 kilo ağırlığındaki adamın göğsüne oturmasıyla son buldu

Söylenenlere göre iki sevgili alkolün etkisiyle kavga etmeye başladılar. Arbede sırasında kadın, sevgilisini bıçakla yaraladı, ardından masanın ayağıyla saldırdı. Daha sonra 130 kiloluk Windi Thomas, 54 kiloluk sevgilisinin üzerine oturdu. Nefessiz kalan Keeno Butler hayatını kaybetti.

Yapılan incelemelerde Keeno'nin vücudunda çeşitli bıçak darbeleri de tespit edildi. Uzmanlar, Keeno'nun kafasında travma bulgularına rastlandığı söyledi.

Önceki gün hakim karşısına çıkan 44 yaşındaki Windi Thomas suçlu bulundu. Thomas'ın işlediği suçtan dolayı 36 yıla kadar hapsi isteniyor.

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