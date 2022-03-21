133 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü!

Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü.

Çin'de 133 yolcu taşıyan bir yolcu uçağının düştüğü bildirildi.

Çin basınında çıkan haberlere göre, China Eastern Havayolları'na ait Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü. Uçakta 133 kişi olduğu belirtildi.

Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilirken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bilgi yok.

Ayrıntılar geliyor...