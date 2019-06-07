14 aslan parktan kaçtı: ''Evlerinizden çıkmayın''

Güney Afrika’da panik yaşanıyor… Ülkenin kuzey doğusundaki Phalaborwa bölgesinde bulunan ve bölgenin en büyük turizm kaynağı olan Kruger Ulusal Parkı’ndan 14 aslanın kaçtığı ortaya çıktı.

Limpopo bölgesinde panik yaşanırken sözcü bir tweet ile yaşananları anlattı. Yetkili, “Kruger Ulusal Parkı’ndan aslanların kaçtığından şüpheleniyoruz. Şu an konuyla ilgili inceleme devam ediyor ve bekçiler arama çalışmalarına başladı. Bölgede yaşayanların evlerinden çıkmamalarını ve dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi.

Yetkililer ulusal park görevlileri ve hükümet ile temas halinde olduklarını aktardı. Öte yandan aslanların yakalanması durumunda tekrar Kruger Ulusal Parkı’na gönderileceği belirtilti.