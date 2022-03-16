14 yaşındaki küçük kız yetim kaldı: Babası gözlerinin önünde öldürüldü

Meksika'nın Cancun bölgesinde meydana gelen korkunç olayda; 14 yaşındaki küçük kızın babası silahlı kişiler tarafından vurularak öldürüldü.

54 yaşındaki Chris Cleave, cumartesi günü Cancun yakınlarındaki Playa del Carmen beldesinde kırmızı Audi'siyle seyahat ederken motosikletle iki kişi tarafından pusuya düşürüldü.

Açılan ateş sonrası Chris, başından vurularak hayatını kaybetti. O sırada yanında olan 14 yaşındaki küçük kızı ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Cleave'in abisi Nick, Chris’in kızıyla konuştuğunu, ve küçük kızın taburcu olduğunu söyledi. Nick "Babasının katlinin ardından onun için gereken tüm bakımı üstleniyoruz." dedi. Kardeşinin seyahat etmeyi sevdiğini ve Meksika'ya yerleşmeye karar verdiğini söyleyen Nick, kardeşinin emlak işinde çok başarılı olduğunu ve saygın bir işletmeci olduğunu belirtti.

Kardeşiyle Her zaman iletişimde olduklarını, olaydan birkaç gün önce de konuştuklarını ve her şeyin yolunda olduğunu belirten Nick, "Evli değildi ama Meksika'dayken bir ilişkisinden bir kızı vardı." dedi.

TEHDİT ETMİŞLER: "CHRIS İÇİN DE GELİYORUZ"

Cleave'in uyuşturucuya bulaştığına dair bir iddia yok, ama yerel haberlere göre geçen yıl o olduğu düşünülen bir adam tehdit edilmiş. Cleave ve diğer iki kişiye yazıldığına inanılan İspanyolca tehdit mesajı 5 Mart 2021'de Playa del Carmen'in Playacar adlı lüks bir plaj alanına bırakıldı. Mesajda ‘kırmızı Audi’li Chris için de geliyoruz.’ şeklinde bir ifade vardı.

Mesajın bırakıldığı tesiste herhangi bir yasadışı faaliyet gerçekleştiğine dair bir iddia yok ancak doğrulanmayan yerel haberlere göre, tehdidin arkasındaki gizemli kişilerin orada uyuşturucu satmak istedikleri iddia ediliyor.

Yerel savcılar o zamandan bu yana Cleave'in ölümüyle ilgili iki tutuklama yapıldığını ve kullanılan silahların ele geçirildiğini doğruladılar.

Polis, katil zanlılarından birinin takip sırasında motosikletten indikten sonra yaya olarak kaçmaya çalıştığını ve çalılıkların arasında saklanırken yakalandığını söyledi. Diğeri ise kısa bir süre sonra motosiklette durduruldu.

KATİLLER TAKİP ETMİŞ

Polisler bunun rastgele bir cinayet değil, planlı bir saldırı olduğunu düşünüyor. Aynı zamanda katillerin Chris’i evinden takip ettiğini ve cumartesi günü saat 9.30'da trafikte durdurduktan sonra öldürdüklerini tahmin ediyor.

Chris’in kardeşi Nick ailenin çok üzgün olduğunu, endişeli hissetiklerini ve korunmak amacıyla aileyi bir araya toplamaya çalıştıklarını ifade etti. Şoke olmuş arkadaşları da sosyal medya üzerinden üzüntülerini paylaştılar.

Aslen Truro, Cornwall'lu olan Cleave, 2014'te oraya taşındıktan sonra on yıldan fazla bir süre Meksika'da yaşamıştı.

Cancun, turistler için popüler bir lokasyon ancak bölgedeki çete kavgaları şiddetli çatışmalar ile devam ederek çoğalıyor.

Çete üyeleri geçen yıl Kasım ayında turistik bir plajda iki gangsterin öldüğü şiddetli bir çatışma başlatmıştı. Bu olaydan iki hafta önce iki turist Tulum'daki bir çete çatışmasının ortasında kaldı. Alman ve Amerikalı turistler bu çatışmada vurularak öldürüldü.