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  3. 28 Kasım 2020 14:02

144 katlı binanın yıkılma anı kamerada!

Abu Dabi'de toplam 4 blok ve 144 kattan oluşan Mina Plaza, patlayıcı maddeler kullanılarak yıkılırken o anlar kameralara yansıdı.

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Abu Dabi'de toplam 4 blok ve 144 kattan oluşan Mina Plaza patlayıcılar kullanılarak yıkılan en yüksek bina olarak kayıtlara geçti. 18.000 sondaj deliğine yerleştirilen birincil olmayan sabit patlayıcılarla 10 saniyede yıkıldı.

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