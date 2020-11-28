144 katlı binanın yıkılma anı kamerada!

Abu Dabi'de toplam 4 blok ve 144 kattan oluşan Mina Plaza patlayıcılar kullanılarak yıkılan en yüksek bina olarak kayıtlara geçti. 18.000 sondaj deliğine yerleştirilen birincil olmayan sabit patlayıcılarla 10 saniyede yıkıldı.