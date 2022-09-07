15 aylık bebeğine saldıran kaplanla böyle mücadele etti

25 yaşındaki Archana Choudhary, 15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele ederek dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Hindistan’ın Umaria kentinde yaşayan 25 yaşındaki Archana Choudhary isimli bir kadın 15 aylık oğlu Raviraj’ı evlerinin dışındaki tuvalete götürdüğü sırada hayvanat bahçesinden kaçan bir kaplanın saldırısına uğradı. Times Of India’da yer alan habere göre kaplanın evin yakınlarında bulunan Bandhavgarh Kaplan Koruma Alanı’ndan kaçtığı belirtildi. Kaplanın boynuna dişlerini geçirmeye çalıştığı sırada annesi tarafından kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

İKİ DAKİKADAN FAZLA MÜCADELE ETTİ

Choudhary, oğlunu kurtarmak için kaplanın üzerine atladı ve iki dakikadan daha fazla bir süre boyunca vahşi hayvanla mücadele etti. Herhangi bir silahı bulunmayan anne kaplanı yumruk ve tekmelerini kullanarak durdurmaya çalıştı. Choudhary, komşularının yardımıyla kaplanı 15 aylık oğlundan uzaklaştırmayı başardı.

Choudhary’in kocası yerel basına karısının sırtında ve ellerinde kesikler olduğunu ancak durumunun hayati risk taşımadığını belirtti. Times of India'ya göre, aile daha fazla tedavi için evlerinden 130 km uzaklıktaki Jabalpur'a sevk edildi. Yetkiler kaplanın hâlâ kaçak durumda olduğunu belirterek bölge sakinlerini evden çıkmamaları konusunda uyardı.