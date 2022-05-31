15 kadını hamile bırakan sperm bağışçısından şok itiraf

İngiltere'de sperm bağışçısı James MacDougall, 15 eşcinsel kadının hamile kalmasını sağladı. Şikayet üzerinde hakkında dava açılan adamın öğrenme güçlüğüne neden olan hastalığa sahip olduğunu öğrenen kadınlar, büyük şok yaşadı.

İngiltere'nin Derby kentinde ikamet eden James MacDougall, geçimini spermlerini bağışlayarak kazanıyordu. MacDougall bugüne kadar 15 eşcinsel kadının hamile kalmasını sağladı.

ÇOCUĞUNDA ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇIKTI

MacDougall'ın spermlerini bağışladığı kadınlardan birinin çocuğunda sorunlar baş göstermeye başladı. Hem konuşamayan çocuk, hem de öğrenme anlamında sıkıntılar yaşıyordu.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Kadının, spermleri aldığı laboratuvara başvurmasının ardından konuyla ilgili dava açıldı. Laboratuvar da spermleri aldığı MacDougall'ın ismini mahkemeye sundu.

HASTALIĞININ FARKINDAYDI

Mahkemenin talimatıyla MacDougall'a sağlık testi yapıldı. Testlerde 37 yaşındaki adamın kalıtsal bir öğrenme güçlü olduğu tespit edildi. Raporlar ise tüm detaylarıyla mahkemeye gönderildi.

MAHKEME SALONU BUZ KESTİ

Mahkeme başkanı, eline gelen raporlardan sonra durumu kadınlara açıkladı. Çocuklarının babaları hakkındaki gerçeği öğrenen kadınlar, büyük bir üzüntü yaşadı. Kendisini savunması için söz verilen MacDougall ise yaptığından pişmanlık duyduğunu, bu durumu açıklaması halinde para kazanmayacağı için böyle bir harekete imza attığını ifade etti. Olayla ilgili yargılama süreci devam ediyor.