15 yıl sonra bir ilk! İsrailli havayolu şirketi, Türkiye'ye uçuşlarına başladı

İsrailli El Al Grubu iştiraklerinden Sun d'Or Havayolları, 15 yıllık aradan sonra İsrail'den Türkiye'ye uçuşlara başladı.

El Al Grubu iştiraklerinden Sun d’Or, Birlik ve Kurtuluş Örgütü (UnionandSalvationOrganization) işbirliğiyle yola çıkan yardım uçağını, depremden etkilenen bölgeye gönderirken şirket, 15 yıllık bir aradan sonra Türkiye’ye tarifeli uçuşlara yeniden başlayacaklarını açıklamıştı. Havayolu şirketinin ilk uçuşu Tel-Aviv'den İstanbul Havalimanı'na bugün gerçekleşti. İlk uçuş için hazırlanan törene Sun d’Or Havayolları CEO’su GalGershon ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO Danışmanı Melih Mengü katıldı. İsrailli havayolu şirketi Pazar, Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere İstanbul Havalimanı’na haftada dört sefer düzenleyecek.

DHA