15 yıl sonra ilk ziyaret: İsrail'e giden Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e gitti. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu İsrail Filistin ilişkileriyle ilgili olarak, ''Biz BM parametreleri içinde 2 devletli çözümün barış için tek yol olduğuna inanıyoruz.'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası bugün de İsrail'e gidecek ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’le görüştü.

Bakanların ikili ve heyetler arası yapacağı görüşmelerde İsrail ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişi yapılması bekleniyordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası bugün de İsrail'i ziyaret ediyor. Bakan Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’le ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakanlar görüşmeler sonrası düzenledikleri basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Basın toplantısından önemli satır başları ise şöyle oldu:

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI YAİR LAPİD:

"Bir Türk bakanın 15 yıl sonra yaptığı ilk ziyaret sonrası sadece siyasi değil ekonomik gelişme olduğunu da gördük. Amacımız ülkelerimizin karşılıklı avantajlarını birlikte kullanmak. Salgın döneminde bile işbirliğimiz devam etti. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın bakan diplomasinin de ötesinde İsrailliler Türkiye'yi çok seviyor. Çok sayıda uçak Türkiye'ye gidiyor. İnsanlar ülkenizi seviyor. Bugün ilişkilerimiz için yeni bir çerçeve oluşturduk. Bundan ilerde çocuklarımız da faydalanacak."

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU:

"Sayın bakana daveti için çok teşekkür ediyorum. Sayın bakanla çok samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Bu tutumu için kendine teşekkür ediyoruz. Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog devam etmeli. Bu sadece bizim için değil bölgedeki barış açısından da önemlidir. Görüşmemizde bölgesel barışı da konuştuk.

Karşılıklı ticaret ilişkileri

Sayın bakanın da ifade ettiği gibi birçok alandaki ilişkilerimize yeniden enerji kazandırmaya ve sivil havacılıkla ilgili görüşmeleri yeniden başlatma konusunda karar kıldık. Türkiye ve İsrail en çok karşılıklı ticaret yapan 10 ülke arasında. Geçen sene ticaret hacmimiz 8 milyar doları geçti. Bu seneki hacim de çok ümit verici. Bizler ticaret hacmini ve ekonomik işbirliğini artıma konusunda kararlıyız."

Ülkeler arası ilişkiler

"Siz de söylediniz, her bir İsrailliden geldiğimden beri bunu duydum. Geçen Sene Türkiye ve İstanbul İsrailli turistlerin bir numaralı tercihi oldu.

Temiz enerji, Turizm, tarımsal ürünler gibi diğer alanlarda da birçok fırsat mevcut.

Filistin-İsrail ilişkileri

"Bugün Filistin-İsrail meselesini de görüştük. Dün Filistin'de görüşmelerim oldu. Biz BM parametreleri içinde 2 devletli çözümün barış için tek yol olduğuna inanıyoruz."

Kudüs'le ilgili hassasiyetlerimiz paylaştım. Biz aramızdaki normalleşmenin bu çatışmanın önlenmesinde etkili olacağına inanıyoruz. Bir her zaman yapıcı bir rol oynadık. Türkiye tekrardan rol oynamaya hazırdır. Sizin de Türkiye'ye ziyaretinizi bekliyoruz."

15 YIL SONRA İLK ZİYARET

Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu.

Türkiye'den İsrail'e en son Dışişleri Bakanı düzeyinde ziyaret dönemin Dışişleri Bakanı Ali Babacan tarafından 2007'de gerçekleştirilmişti.

2009 yılında Davos ve 2010 yılında 'Mavi Marmara' krizi nedeni ile iki ülke arasındaki tansiyon yükselmiş 2018'de diplomatik temsil maslahatgüzar düzeyine inmişti.

2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog arasındaki telefon görüşmeleriyle başlayan onarım süreci Mart ayında Herzog'un Ankara ziyaretiyle önemli bir ivme kazanmıştı.