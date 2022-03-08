1500 yıllık kasenin üzerindeki yazılar arkeologları şaşkına çevirdi

Kudüs'te gün yüzüne çıkartılan bin 500 yıllık kaselerin üzerinde yazanlar, arkeologları şaşırttı. İbranice ve Babil Aramicesi dillerinde tılsım ve sihir yazıları taşıyan kaselerde, İblis'e karşı üstünlük sağlamanın yollarına yer verildi.

Kudüs'teki bir evde, bin 500 yıllık geçmişi olduğu tahmin edilen kaseler ve yüzlerce antik buluntuya rastlandı. "Küfür kaseleri" olarak bilinen büyü kaselerinin, günümüz Irak'ı olan Mezopotamya'dan geldiği ve lanetler, iblisler, hastalıklar ve zararlılarla savaşmak için bir tür muska olarak kullanıldığı belirtiliyor.

ÜZERİNDE "GECE İBLİS'İ FİGÜRÜ" VAR

İsrail Eski Eserler İdaresi'ne (IAA) göre, bu tür kaseleri korunma amacıyla evin zemininin altına gömmek yaygın bir uygulamaydı ve metinler de, sanatçılar tarafından müşterilerin kişisel ihtiyaçlarına göre yazılıyordu. Kaselerden biri, kasenin savuşturması gereken kişiyi temsil eden boyalı bir "gece iblisi" figürünü taşıyor.

ASLAN KONVOYU TASVİRİ DİKKAT ÇEKİYOR

Buluntular arasında geometrik süslemeler ve hayvan dünyasından sahneler içeren Mısır motifleriyle Fenike tarzında dekore edilmiş 3.000 yıllık nadir kemik ve fildişi eserler de yer alıyor. Nesnelerden birinde, birbirine bakan, insan yüzlü kanatlı aslanlar olan iki griffon görünürken, diğer bir eserde yürüyen dört kanatlı aslan konvoyunun tasviri bulunuyor.

YASADIŞI YAPILAN KAZIDA ORTAYA ÇIKARILMIŞ

IAA, bunların ahşap mobilyalara çivilerle tutturulmuş dekoratif öğeler olduğunu açıkladı. IAA, fildişi eserlerin Samiriye bölgesindeki devasa höyüklerden birinde yasadışı yapılan kazıdan çıkarıldığına yönelik bir değerlendirme yaptı.